الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك تعرب عن دعمها لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

رئيس الوزراء التشيكي
رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا

أعرب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الإثنين، عن دعمه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وذلك عقب مطالبة أوكرانيا بالانضمام فوريا للاتحاد وفق إجراءات خاصة.


وأكد فيالا - في تصريح اليوم - أنه "من الضروري إيضاح أن أوكرانيا مرحب بها في المجتمع الأوروبي للدول الديمقراطية"، مشيرا إلى أنه يؤيد فعل ذلك عبر الإجراءات الاعتيادية، إلا أن الظرف الحالي ليس اعتياديا كذلك، وذلك حسبما أورد راديو "براغ الدولي".


وتأتي تصريحات فيالا عقب ساعات من مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديسمير زيلنيسكي بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بشكل فوري ووفق إجراءات خاصة، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه بلاده لهجوم عسكري من جانب روسيا.

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