الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبيض X أبيض.. هيفاء وهبى تتألق فى أحدث ظهور لها بإطلالة كلاسيك «صور»

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تحرص الفنانة هيفاء وهبي على ظهورها دائمًا بإطلالات مختلفة ومنوعة ولافتة للنظر، ورغم انشغالها بتصوير فيلم “باريس - رمسيس” حاليًا في فرنسا، إلا أن هذا الأمر لم يشغلها على التقاط صور لها بكامل أناقتها.

وظهرت “هيفاء” في أحدث ظهور لها بإطلالة كلاسيك لافتة للنظر، حيث ارتدت زيا أبيض واكسسوارا وحذاء وحقيبة بنفس اللون، وماكياجا هادئا ليناسب أجواء النهار.

 

فيلم "رمسيس باريس" بطولة كل من هيفاء وهبى، ومحمود حافظ ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج  أحمد خالد موسى ومن تأليف كريم حسن بشير.

كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى قد خضعت لجلسة تصوير جديدة، حيث ارتدت فيها روبا أبيض اللون، داخل أحد فنادق مدينة "دبى" الإماراتية، وشاركت جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور من جلسة التصوير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى لاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها فور نشرها، حيث أظهرت هيفاء في الصور شكل الحلوى والقهوة وخلافه.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى الدراما التليفزيونية مسلسل "أسود فاتح" وشارك في بطولته روجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

هيفاء وهبي أحدث ظهور إطلالة هيفاء إطلالة كلاسيك أبيض

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وائل لطفي

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