أول مصرى مصاب بأوكرانيا: «جيت أحضر ولادة زوجتى وطحالى انفجر برصاصة وأريد العودة لمصر»

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، عن أول مصاب مصري بمدينة خاركوف التي يقطنها نحو 2000 طالب مصري يدرسون بجامعة خاركوف الدولية، وهو المواطن محمد علي سعد.

"الدستور" تواصلت مع محمد علي سعد، الذي قال زوجتي أوكرانية الجنسية وسافرت إلى أوكرانيا لأنها كانت حامل على وشك الولادة، وهذا ثاني طفل لنا، فلدينا آدم ورزقنا الله بطفلة ثانية تبلغ أسبوعًا من عمرها، قدمت لحضور ولادتها ولدى إقامة في أوكرانيا".

وأضاف: “كنت ماشي في الشارع ولقيت ضرب نار من الطيران الحربي الروسي وأصبت بطلقة في جنبي وطلقة في ضهري، والطحال انفجر"، وتابع: "ذهبت إلى المستشفى واستأصلوا الطحال والسفارة المصرية تواصلت معنا، ولكني أريد العودة إلى بلادي و المستشفى يهتز من قوة الضربات، وأريد أن أصل بأمان مع أولادي".

وكانت وزارة الخارجية قد قالت، أمس، إنها تتابع ما ورد بشأن إصابة المواطن المصري، محمد سعد رجب محمد زايد، بعيارين ناريين في أوكرانيا، والمتواجد حاليًا في أحد المُستشفيات في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وأضافت "الخارجية"، في بيان، إن "وزير الخارجية سامح شكري وجه سفير مصر في كييف، على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كل أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية".

كما وجه وزير الخارجية بمواصلة السفارة في كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لكل المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فضلًا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.