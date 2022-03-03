أين وصلت مصر في خطة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟

استطاعت مصر خلال عام واحد من بدء تلقيح المواطنين بلقاحات كورونا والتي بدأت في مارس من العام الماضي في تلقيح ما يزيد عن 40 مليون مواطن بالجرعة الأولى من اللقاح، ووضعت مصر خطة تلقيح المواطنين بلقاحات كورونا لتبدأ بالفئات الأهم من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



ومع استقبال مصر لجرعات جديدة توسعت قاعدة المستفيدين لتبدأ من سن 12 عام، لتبدأ مصر خطوة جديدة في إعطاء المواطنين جرعة ثالثة تنشيطية لمن مر على حصوله على الجرعة الثالثة 6 أشهر وثلاثة لمن تخطى الـ65 من العمر، مع مرور عام على بدء مصر في تطعيم مواطنيها بلقاحات كورونا عرضت “الدستور” بالأرقام أين وصلت مصر في التلقيح.

بدأت مصر خطتها لتطعيم المواطنين مع اتجاه العالم لتصنيع اللقاحات، وبعد وصول الشحنات الأولى للقاح مع بداية العام الماضي، بدأت في رسم خطتها للتلقيح والتي بدأتها بالأطقم الطبية في فبراير 2021، صم شملت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الشهر التالي.

واستطاعت مصر في مارس 2021 تطعيم 164.534 مواطنًا من الفئات الأولى بالرعاية وهم العاملين في القطاع الطبي، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بعد أن فتحت باب التسجيل على الموقع الإلكتروني الذي خصصته للمواطنين للحصول على اللقاح لأصحاب الأمراض المزمنة، وتضمن التسجيل وقتها الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات زرع الكلى والكبد، وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.

وعملت وزارة الصحة بالتنسيق مع عدد من الوزارات، على تجهيز مقار ومراكز تقديم خدمات التطعيم بلقاحات كورونا على مستوى الجمهورية، بتخصيص 40 مركزًا للعمل طوال أيام الأسبوع، ورفع كفاءة العديد من المراكز وتأهيلها لاستقبال المواطنين، كما وجهت وزيرة الصحة بالتوسع في المراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظات التي بها معدلات تسجيل عالية من قبل المواطنين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.

وفي مايو من نفس العام وصل عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح مليون و133 ألف مواطن وحصل 238 ألف مواطن على الجرعتين.

واستمرت أعداد الحاصلين على اللقاح في التزايد بعد استقبال مصر لجرعات مضاعفة وتوسيع قاعدة المستفيدين من اللقاح لتشمل جميع المواطنين فوق سن 18 عامًا، وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح في يوليو 3 مليون مواطن ، وتخطت 818 ألفًا للجرعتين.

وتعاقدت مصر مع عدة شركات دولية لتنويع مصادر حصولها على اللقاح، واستقبلت وزارة الصحة المصرية في ديسمبر 2020، أولى شحنات اللقاح من لقاح سينوفارم وبدأت تتوالى اللقاحات فحصلت على لقاح استرازينكا وفايزر وجونسون وسبوتنيك و موديرنا بعد تعاقدها مع التحالف الدولي للقاحات “جافي”.

وفي شهر أكتوبر وسعت الدولة قاعدة المستفيدين منه لتشمل طلاب الجامعات والمدارس بعد أن أثبتت الدراسات عدم خصورته على الأطفال، ومنع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم دخول الطلاب الجامعات والمدارس بدون اللقاح، وارتفع عدد الحاصلين على الجرعة الأولى لـ13 مليون 552 مواطن، ووصل عدد الحاصلين على الجرعتين 6 مليون 602 مواطنًا.

ومع تشديد مصر على منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية دون الحصول على اللقاح ارتفعت أعداد الحاصلين عليه في شهر نوفمبر إلى 25 مليون و900 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الأولى فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعتين، 15 مليون 515 ألف مواطن.

وتخطت أعداد المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا مع بداية يناير الماضي، 22 مليون و890 ألف مواطن، و35 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى.

وبدأت في ذات الوقت الحكومة في تطعيم بعض الفئات بالجرعة الثالثة بعد مضى 6 أشهر على الجرعة الثانية، وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى في منتصف يناير الماضي 36 مليون و366 ألف، وحصل 29 مليون و600 ألف على الجرعة ثانية، أى 58 % جرعة أولى، و39% من الجرعة الثانية، من الفئة العمرية من 18 سنة لما فوق.

ولم تكتف مصر باستيراد اللقاح بل لجأت أيضًا لتصنيعه، فوقعت مصر منذ بدء تصنيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا اتفاقيات مع بعض الشركات الأجنبية المصنعة للقاح لانتاجه في مصر، وبالفعل انتجت مصر لقاح سينوفاك فاكسيرا، كما اتفقت شركة مينا فارم للأدوية مع الشركة المصنعة للقاح سبوتنيك الروسي على نقل التكنولوجيا لتصنيعه في مصر وليس تعبئته فى زجاجات فقط، ونقل الهندسة الوراثية للقاح بمراحلها المختلفة.

وفي فبراير الجاري بلغ عدد الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا 30 مليون مواطن، فيما تخطت أعداد الحاصلين على الجرعة الأولى 40,777 مليون مواطن، وصول عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا فى مصر إلى مليون و33 ألف مواطن.