الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تخصص 223.7 مليار وون كوري لتطوير مشروع «ميتافيرس» محلي

ميتافيرس
ميتافيرس

أعلنت كوريا الجنوبية أنها تخطط لبناء نظام بيئي في العالم الافتراضي "ميتافيرس" يعمل بكامل طاقته ويهدف إلى دعم العوالم الرقمية للشركات والمحتوى في الدولة.


ووفقا لموقع "جادجتس 360" التقني، خصصت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا الجنوبية 223.7 مليار وون كوري (186.7 مليون دولار أمريكي)، لتطوير هذا المشروع.


يذكر أن ميتافيرس هو عالم افتراضي، حيث يمكن للناس العمل والتواصل الاجتماعي عبر تجسيدات رقمية.


وقالت السلطات الحكومية في كوريا الجنوبية إنَّ المنصة ستدعمها قطاعات لامركزية أخرى مثل العملة المشفرة، وستركز على رعاية الاقتصاد المبدع.


وأشارت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أنها تهدف من خلال "إستراتيجية رائدة الصناعة الجديدة في العالم الافتراضي الموسع" إلى إنشاء نظام بيئي عالمي افتراضي مستدام وموسع قائم على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.


وأضافت أن المشروع سيركز أيضًا على التعاون بين الشركات، وتطوير التكنولوجيا، والابتكار التنظيمي حتى تتمكن الشركات المحلية من التنافس مع الشركات العالمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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