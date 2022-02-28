الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تويوتا» توقف العمل في مصانع اليابان بعد الإبلاغ عن هجوم إلكتروني

تويوتا
تويوتا

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، أنها أوقفت عملياتها في جميع مصانعها المحلية ليوم واحد؛ بعد الإبلاغ عن هجوم إلكتروني على مورد قطع غيار.


وقالت شركة صناعة السيارات، الأكثر مبيعًا في العالم، في بيان: "نظرًا لفشل البرمجيات الخاصة بأحد موردي الشركة في اليابان، فقد قررنا تعليق تشغيل 28 خط إنتاج في جميع المصانع المحلية البالغ عددها 14 في 1 مارس".


وذكرت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية أن القرار جاء بعد هجوم إلكتروني يشتبه في أنه أصاب شركة تصنيع التي تزود تويوتا بقطع الغيار.

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وائل لطفي

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