الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطات دونيتسك تعلن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 6 آخرين جراء القصف الأوكرانى

القصف الأوكراني
القصف الأوكراني

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 6 آخرين جراء القصف من جانب القوات الأوكرانية على مناطق في الجمهورية.

وذكرت سلطات دونيستك، حسبما أفادت قناة إخبارية اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 500 قذيفة على مناطق في دونيستك خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهته، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن الوضع على خط التماس ما زال متوترا، مشيرا إلى توقف عملية التعبئة العامة.

بدورها، أكدت شرطة دونيستك السيطرة على 18 بلدة ومدينة كان الجيش الأوكراني يسيطر عليها.

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