الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء تشغيل الجامعة الأهلية والتكنولوجية 30 يونيو المقبل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم،  سير ومعدلات العمل في إنشاء الجامعة الأهلية والتكنولوجية بمدينة بورسعيد الجديدة سلام،  وذلك خلال جولة ميدانية موسعة لتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية والتعليمية والسكنية بالمدينة الجديدة، ورافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ومديري المديريات والإدارات المختصة بالمحافظة.

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جانب من الحدث

و أوضح محافظ بورسعيد أنه يتم العمل بالتوازي في جميع المشروعات بمدينة بورسعيد الجديدة، مستمعا من المختصين عن معدلات التنفيذ الجارية حتى الآن في إنشاء الجامعتين، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أكثر من 50% من إنشاء الجامعة الأهلية وأكثر من 67 % من إنشاء الجامعة التكنولوجية، مشيرا أنه سيتم بدء تشغيل الجامعتين في 30 يونيو المقبل، مشيدا بجهود العاملين في المشروعات، ومعدلات الأعمال التي تجري ليلا ونهارا بمدينة سلام مصر . 

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جانب من الحدث

يذكر أن الجامعة الأهلية تقام على مساحة 44 فدان، والجامعة التكنولوجية تقام على مساحة 16 فدان،  وتنفذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل الجامعة الأهلية كليات طبية وهندسية وعلوم انسانية ومعامل و سكن جامعي والمبنى التعليمي يسع 5300 طالب وطالبة،  وتقام الجامعة الأهلية بتكلفة 3,5مليار جنيه،  والجامعة التكنولوجية بحوالي نصف مليار جنيه.

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جانب من الحدث
مشروعات مهندس مدير معدلات جامعة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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وائل لطفي

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