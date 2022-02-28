العراق وباكستان يبحثان منح دخول المواطنين لزيارة الأماكن الدينية

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية مع باكستان في المجال الاقتصادي .



وذكر مجلس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقائه مع السفير الباكستاني أحمد أمجد علي، حيث بحثا وضع آلية لمنح سمات الدخول للمواطنين الباكستانيين لزيارة الأماكن الدينية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية الدبلوماسية لفتح قنصلية باكستانية في محافظة النجف .



من جانبه، أكد السفير الباكستاني دعم حكومة بلاده للحكومة العراقية، وفتح آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.