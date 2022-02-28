الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق وباكستان يبحثان منح دخول المواطنين لزيارة الأماكن الدينية

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية مع باكستان في المجال الاقتصادي .


وذكر مجلس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقائه مع السفير الباكستاني أحمد أمجد علي، حيث بحثا وضع آلية لمنح سمات الدخول للمواطنين الباكستانيين لزيارة الأماكن الدينية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية الدبلوماسية لفتح قنصلية باكستانية في محافظة النجف .


من جانبه، أكد السفير الباكستاني دعم حكومة بلاده للحكومة العراقية، وفتح آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

رضا المجتمع سبب الاستقرار الحقيقى.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

محامي الفنان رشوان توفيق: «حكم رفض دعوى الشاليهات منصف»

إعادة ترميم فيلم «كرسى توت عنخ آمون» لعرضه بمهرجان الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»