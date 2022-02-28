«التضامن» توضح إجراءات الاشتراك فى مكاتب المسنين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مكاتب خدمة المسنين هى خدمة مستحدثة تنفذ من خلال دور وأندية المسنين، وذلك لخدمتهم بمنازلهم سواء كان ذلك من خلال أعضاء النادي أو من خارجه، وذلك بتوفير العديد من الخدمات مثل الوجبات الغذائية الجاهزة والرعاية الصحية مرتفعة المستوى، أو من خلال معاونته في نطاق المنزل او في تأدية الخدمات المختلفة مع المؤسسات الحكومية مثل نجدة المسن عند الضرورة، دفع فواتير الكهرباء والتليفون، وإصلاح أعطال الكهرباء، توصيل المعاشات والسباكة والنجارة وتوفير جليس وجليسة المسن وغيرها من الخدمات الأخرى.

أما فيما يخص شروط الحصول على الخدمة، اكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تتمثل فى بلوغ سن 60 عاماً للرجال و55 للسيدات، و الإلتحاق بعضوية أحد أندية المسنين المحيطة بالسكن، بالإضافة إلى الالتزام بقواعد وأسس وضوابط العمل بالمكتب.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن اجراءات الحصول على الخدمة هى:-

- التقدم بطلب للنادى الملحق له هذه الخدمة لطلب العضوية.

-الحصول على كارنيه الإنتساب للخدمة.

اندية المسنين

امدت وزارة التضامن الاجتماعي، انها بمثابة مراكز نهارية يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لكبار السن وبرامج،والرعاية الإجتماعية والصحية والثقافية لهم.

-اما عن شروط الحصول على الخدمة، اوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، انها من سن من 60 سنة للرجال و50 سنة للسيدات، وان تتمتع بحسن السير والسلوك، وتقوم بتسديد رسوم القيد والعضوية، بالاضافة إلى التعهد بعدم مخالفة التعليمات واللوائح وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف على عضويته.



اجراءات الحصول على الخدمة​

اشارت وزارة التضامن الاجتماعي، انها تتم من خلال سحب إستمارة من وزارة التضامن الإجتماعى أو مديرية التضامن الإجتماعى التابع لها محل إقامة المسن، ثم تقديمها النادى المراد الإلتحاق به، وان يتم دفع رسوم الإشتراك .



اما فيما يخص المستندات المطلوبة، أكدت وزارة التضامن انها تتمثل فى:-

-صورة بطاقة شخصية /عائلية أو جواز سفر+ الأصل للإطلاع .

-عدد (2) صور شخصية حديثة.