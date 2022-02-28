«الملتقى الافتراضي للتوظيف» يفوز بجائزة أفضل ملتقي إفتراضي لعام 2021

فى إطار المشاركة المجتمعية لجامعة الزقازيق، تم إختيار الملتقى الأفتراضي للتوظيف و الذي شاركت في تنظيمه المراكز الجامعية للتطوير المهني، كأفضل ملتقى توظيف إفتراضي لعام 2021 متعدد لأصحاب الأعمال المشاركة وذلك في الحفل الأول لتوزيع جوائز Eventeer من قبل vFairs الشركة الرائدة في مجال الفعاليات الافتراضية في العالم.

أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بهذا التكريم، لملتقى يليق بجامعات مصر شاركت الجامعة فى تنظيمه من خلال مراكزها للتطوير المهني، بالتعاون مع الجامعات ، في إطار سعي الجامعة الدائم لخدمة الطلاب والخريجين وإيجاد فرص عمل وتدريب متميزة لهم.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الملتقى الافتراضي للتوظيف والفائز UCCD Career Expo، والذي عقد في 22 مارس 2021 كثانى ملتقى توظيفي للمراكز الجامعية للتطوير المهني ضمن فاعليات أول منصة إفتراضيه للتوظيف لسنة 2021 تحت رعاية أ.د/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بالتعاون مع تسع جامعات مصرية حكومية تتيح لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب وتوفر للطلاب الفرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية، فضلا عن حضور العديد من الفعاليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهني.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الإفتراضي الثالث للتوظيف 2022-UCCD March Career Expo2022 سيعقد يوم الإثنين الموافق 28 مارس القادم ويستضيف أكثر من 6000 من الطلاب وأكثر من 50 من أصحاب الأعمال.

وتعد هذه الجائزة تعتبر تتويجا للتعاون الكبير للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية والشراكة مع أرباب الاعمال والجهات الراعية، و دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدعم الفني للجامعة الأمريكية بالقاهرة ، و vFairs."

و تكرم جوائز Eventeer التميز في الأحداث الافتراضية والهجينة عبر 20 فئة، حيث تأتي أهمية هذا الفوز بشكل خاص لأن جميع المئتين ترشيح كانت جميعها مفتوحة للتصويت العام تنافست على 6000 صوت. وتلك التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات ظهرت كفائزين في فئتها، وذلك في الحفل الذي أقيم في 15 فبراير الحالي وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها vFairs جوائز Eventeer.

