الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شديد البرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الثلاثاء دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.
وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى
القاهرة 24 12
الإسكندرية 22 12
وادى النطرون 22 11
طنطا 23 12
شبين الكوم 24 12
دمنهور 23 12
بلطيم 22 11
مطروح 21 12
السلوم 21 11
سيوة 25 10
بورسعيد 22 12
دمياط 21 11
الزقازيق 24 12
المنصورة 23 11
الإسماعيلية 25 12
السويس 25 12
العريش 23 10
رفح 22 09
رأس سدر 24 12
نخل 22 04
نويبع 27 15
طابا 23 13
كاترين 23 03
الطور 23 11
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 26 14
مرسى علم 26 14
الفيوم 25 10
بنى سويف 26 10
المنيا 26 08
أسيوط 27 08
سوهاج 27 09
قنا 28 10
الأقصر 30 10
أسوان 31 12
إدفو 30 12
أبوسمبل 31 11
الوادى الجديد 28 08
شلاتين 27 12
أبورماد 26 13
حلايب 24 13
رأس حدربة 24 14.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة القاهرة هيئة الأرصاد الجوية

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