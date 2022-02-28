شحن 4000 طن صودا كاوية وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة GUNECE ويبلغ طولها 107 أمتار والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 4000 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .



وفي شأن آخر استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،أمس، اليخت "El leon"، والذي يعد واحداً من أكبر وأشهر اليخوت في العالم، حيث يبلغ طوله 54 مترًا وعرضه 9 أمتار وغاطس 2.3 مترًا، ويعد هذا اليخت الذي تم تنفيذه بواسطة شركة Mangusta (Overmarine) من التحف الفنية حيث حاز على العديد من الجوائز العالمية منذ أن انتهى العمل به.

اليخت تم بناؤه في عام 2018 بهيكل وبنية علوية من الألومنيوم، مدعومة بـ 4 محركات مما يمنحه سرعة إبحار قصوى، بينما تم تصميمه الداخلي على يد المصمم الإيطالي ألبرتو مانشيني لاستيعاب ما يصل إلى 12ضيف في 5 أجنحة ضيافة فاخرة.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة سياحة اليخوت بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من اليخوت، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والتي تدلل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

والجدير بالذكر أن اليخت “El leon” غادر الميناء في نفس اليوم قادماً من الغردقة ليستكمل رحلته إلى اليونان وعلى متنه 12 سائح و9 طاقم بحارة.