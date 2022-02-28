الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص في حادث انقلاب جرار زراعي بالغربية

جثة
جثة

شهدت قرية الابشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرع شخص متأثرا بجراحه في حادث انقلاب جرار زراعي في مصرف تابع للري أمام إحدى المدارس بالقرية. 

كان  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية،  قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي  بناحية قرية الابشيط التابعة لدائرة القسم، تفيد بمصرع "محمد. ر"، في حادث انقلاب جرار زراعي في مصرف الري بالقرية، وانتقلت على الفور قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى وشرطة النجدة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد سائق جرار زراعي بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى انقلاب الجرار أثناء مروره بأحد المصارف العمومية التابعة للري والمارة بالقرية، مما أدى إلى مصرع السائق في المياه بعد غرق الجرار وانقلابه داخل المصرف. 

المحلة الكبري قسم شرطة مصرع شخص شرطة النجدة محافظة الغربية أمن الغربية طلب التحريات

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وائل لطفي

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