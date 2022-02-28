مصرع شخص في حادث انقلاب جرار زراعي بالغربية

شهدت قرية الابشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرع شخص متأثرا بجراحه في حادث انقلاب جرار زراعي في مصرف تابع للري أمام إحدى المدارس بالقرية.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بناحية قرية الابشيط التابعة لدائرة القسم، تفيد بمصرع "محمد. ر"، في حادث انقلاب جرار زراعي في مصرف الري بالقرية، وانتقلت على الفور قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى وشرطة النجدة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد سائق جرار زراعي بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى انقلاب الجرار أثناء مروره بأحد المصارف العمومية التابعة للري والمارة بالقرية، مما أدى إلى مصرع السائق في المياه بعد غرق الجرار وانقلابه داخل المصرف.