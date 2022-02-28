هل ارتداء الجينز الضيق يضر بصحتك المهبلية وأشياء أخرى؟

يعد ارتداء الجينز الضيق أمر غير صحي بالمرة حيث يضر بمنطقة المهبل عن السيدات، وإليكن في هذه السطور المشاكل التى يمكن أن يسببها ارتداء الجينز الضيق، وفقًا لموقع “ fustany” .

ما هي المشاكل التي قد يسببها الجينز الضيق؟

قد يؤدي ارتداء الجينز الضيق إلى زيادة فرص الإصابة، مثل المبيضات لأن فطريات المبيضات تنمو في البيئات الدافئة والرطبة ، وقد يؤدي ضيق الجينز إلى تكرار العدوى بعد العلاج، و يمكن أن تحدث العدوى بسبب اللباس الداخلي الضيق أو الملابس الداخلية المصنوعة من النايلون أو أي شيء آخر لا يسمح لسيدة أن تتنفس، ومن المنطقي أن تنمو الفطريات في هذه البيئة.

فهي عدوى شائعة جدًا تصيب ما يقرب من 75٪ من النساء في مرحلة ما من حياتهن والتي تسبب الحكة ، والوجع ، والإفرازات المهبلية (سميكة ، بيضاء ، ورائحة غير كريهة) ، والألم أثناء ممارسة الجنس ، والإحساس بالوخز عند التبول ، كلها أعراض لعدوى الخميرة (المبيضات)، و لذا إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فيرجى استشارة طبيب أمراض النساء الخاص بك وأخذ قسط من الراحة من الجينز الضيق.

هل شعرت بألم في البطن من العدم؟ هل فكرت يوما لماذا؟

هل شعرت يومًا بعد تناول وجبة جيدة أنك ممتلئ لدرجة أنك تحتاج إلى فك أزرار بنطالك من أجل التنفس، قد يكون ارتداء بنطلون جينز ضيق أحد أسباب ذلك، و يمكن أن يؤدي ارتداء الجينز الضيق إلى زيادة الضغط في المعدة ، مما يسبب الألم وارتجاع الحمض عن طريق دفع محتويات المعدة لأعلى والتسبب في عسر الهضم، و لذا فإن بنطلونك الضيق لا يتيح مساحة كافية للطعام ليحل محله.

قد يتسبب الجينز الضيق في ضعف الدورة الدموية

ربما عانى الكثير منكم من وخز أو حرقان في ساقيك ولم يكن لديهم أي فكرة عن السبب، و ارتداء الجينز الضيق ، على سبيل المثال ، هو سبب رئيسي لضعف الدورة الدموية في الجزء السفلي من الجسم ، مما يؤدي إلى تخثر الدم يسبب الضغط المستمر على الأعصاب ألمًا في أجزاء السيدة وفخذيك ، وكذلك الإحساس بالوخز أو الحرق في الساقين، و الضيق مشكلة كبيرة في الدورة الدموية لذا ، إذا حصلت على بنطلونك المفضل من الجينز الضيق وحدث هذا ، يؤسفني أن أقول إن الوقت قد حان لاستبدالهم.

الجينز الضيق يسبب "إصبع الجمل" الذي لا يريده أحد!

إذا لم تكن على دراية بمصطلح "إصبع الجمل" ، فهذا يحدث عندما يكون القماش مشدودًا جدًا وممتدًا على الجلد ، مما يتسبب في ترقق منطقة الفرج وينتج عنه انقسام غير مرغوب فيه شيء يجب مراعاته هو أننا لسنا جميعًا متشابهين ، ومهبلنا ليست استثناء؛ يأتون في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، لذلك ، لا بأس إذا كنت ترتدي الجينز ولا يناسبك القص ، ولكن إذا كنت ترغب في تجنب حالة إصبع الجمل ، فارتدي الجينز المناسب بشكل صحيح وليس ضيقًا جدًا في منطقة الفرج.