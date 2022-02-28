الرئيس العراقي يشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل الحكومة

شدد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الإثنين على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل الحكومة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، فيولا فون كرامون؛ بمناسبة انتهاء عمل البعثة .

وأكّد صالح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية والتكاتف والالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلاد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين وتُحقق الإصلاحات الضرورية لعراق مستقر ومزدهر.

من جانبها، استعرضت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي التقرير النهائي الذي أعدته بعثة الاتحاد الأوروبي عن رصد الانتخابات، مشيدة بجهود السلطات العراقية في إنجاح الانتخابات، مؤكدة التزام الاتحاد بمواصلة دعم العراق.