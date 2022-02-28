حملت سفاحا.. السجن 7 سنوات لسائق هتك عرض فتاة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض فتاة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.

و ترجع أحداث القضية رقم 36600 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية/ إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بورود بلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بهتك عرض نجلتها بالشقة محل سكنه بدائرة قسم الرمل ثان.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أنه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم "ك.م.م" 21 سنة، سائق، وبين المجني عليها "ب.م.م" 17 سنة، وبعد أن أوهمها بالحب بينهما استدرجها إلى الشقة محل سكنه، وهتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج دون قوة أو عنف وحملت بعد ذلك.

وعقب علم والدتها بعد مرضها وتبين أنها حامل وبمواجهة ابنتها أقرت لها بقيام المتهم بالواقعة، وتم تحرير محضر بقسم شرطة الرمل ثان وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.