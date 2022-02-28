الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نفاذ تذاكر حفل أنغام بالأوبرا بعد طرحها بـ10 دقائق

النجمة أنغام
النجمة أنغام

نفدت تذاكر حفل النجمة أنغام، المقرر إقامته يوم الإثنين الموافق 21 مارس بمصاحبة فرقتها الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة، ونفدت بعد 10 دقائق فقط من طرحها بالكامل، مما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذى لم يلحق بالحجز، وانقسمت إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 1810 جنيهات، والثانية بمبلغ 1410 جنيهات، والثالثة بمبلغ 1010 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ360 جنيهًا.

أول حفل بعد غياب أنغام عامين عن الأوبرا

ويسجل الحفل مقابلة «أنغام» لجمهورها الأوبرالي بعد غياب دام لمدة عامين، خاصة أن آخر حفل أحيته أنغام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كان ضمن احتفالات عيد الحب عام 2020.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً وتقدم خلاله «أنغام» نخبة مختارة من أجمل أعمالها، بجانب عدد من أغاني التراث منها حالة خاصة جدًا، أساميك الكتيرة، ياريتك فاهمني، سيدي وصالك، عرفها بيا، مهزومة، ولا دبلت، عمري معاك، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، هو نفس الشوق، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، نفضل نرقص، بتوصفنى، حبايبنا، اتجاه واحد، بعتلي نظرة، وقلبك أجمل مكان. 

وتقام الحفلات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

شروط حضور حفل أنغام

وضعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عددا من الشروط للجمهور من أجل دخول المسرح الكبير وحضور الحفل وجاءت كالتالي:

  • تفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساء، وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة.
  • الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت + كرافتة» عند دخول المسرح الكبير.
  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم .
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس الا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته .
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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