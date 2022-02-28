سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

لكي تنتصر على عدوك عليك أن تسبقه بخطوة..

أدرك المتأسلمون أهمية التكنولوجيا الحديثة فحولوا ساحة المعركة إلى السوشيال ميديا لفرض سيطرتهم الكاملة على المجتمع المصري، فنرى هذه الأيام أن الإرهاب الفعلي والدموي تحول إلى الإرهاب الفكري، وهو ما يسبق بالضرورة الإرهاب الدموي في حالة اختلال القبضة الأمنية في مصر..

اتخذ التيار التنويري حاليا دور الدفاع في هذه المعارك المطروحة على الساحة، بل واستخدم أيضا نفس أساليب الجانب المتطرف دينيًا بالاعتماد على غياب العقل الناقد والانسياق العاطفي للجمهور، بل واستخدام المانشيتات الرنانة، فلم يعد ينتج فكرا أو تنويرا حقيقيا..

أصبح هناك جانبان يتخذان أقصى اليمين وأقصى الشمال لطرح موضوع ما في معركة ما عوضًا عن إعطاء المجتمع المصري إفادة إيجابية حقيقية لحياته اليومية.

وللأسف الشديد استقبل المثقفون هذا التنوير المزيف بالترحاب بل وتوحدوا معه وأصبح ما يقوله أي إعلامي هو تنوير في حد ذاته طالما على النقيض من التطرف الديني.

عزيزي القارئ ابتعد قليلا عن المشهد واتخذ رؤية شمولية لما يحدث على الساحة، ستجد أن هناك صراعا بين طرفين لكل منهما أجندته الخاصة لجني الأرباح، والخاسر الوحيد هو المواطن المصري..

بل ستجد أيضا أن الدور التنويري "الحالي" يدعم التطرف الديني.. وهو ما يريده بالضبط كل من يتربص بمصر.. انشغال المجتمع وصراعه حول سفاسف الأمور بدلا من الانشغال بتطور المجتمع وتقدمه..

فأمريكا مثلا تصرف 8 مليارات دولار سنويا على البحث العلمي، بينما يتحدث المصريون اليوم عن الإسراء والمعراج هل حدث أم لم يحدث!! و ملابس المرأة، هل ترتدي النقاب أم تلبس المايوه!!!!

نأتي للجانب الأهم، وهو المعرفة الحقيقية بمعاني المصطلحات والمسميات، ما هو التنوير؟، ما هو التطرف؟، ما هو الإعلام؟

من هو المفكر؟ من هو التنويري؟ من هو الإعلامي؟ ما هو الفرق بينهما؟ وما هو دور كل منهما؟

- التنوير هو أن تشعل شمعة في ظلمة عقل إنسان آخر، إما بتصحيح معلومة خاطئة أو بتقديم معرفة جديدة لم يكن يعلمها.

- التطرف هو أن تنحرف عن الاعتدال في أي جانب من جوانب الحياة، فتتخذ أقصى اليمين أو أقصى الشمال.

- الإعلام هو إعطاء أولوية للمواطن عما يدور حاليا وانشغاله بمواضيع بعينها، وإجباره بما يفكر وكيف يفكر لتشكيل وعيه وثقافته.

- المفكر هو صاحب نظرية جديدة ورأي آخر في موضوع ما.

- التنويري هو من يصحح معلومات الآخرين أو يعطيهم معرفة جديدة لم تكن في مخيلتهم.

- الإعلامي كل اهتمامه ينصب في إثارة الجمهور وجذب انتباههم لمواضيع بعينها لجلب المزيد من اللايكات وتصدر الترند.

لا يمكننا الخلط بين دور كل منهم والإسهام الفكري والمجتمعي لكل منهم.

أثار الإعلامي إبراهيم عيسى مؤخرا موضوعين، هما: الإسراء والمعراج (لنا حديث آخر عنه في مقال منفصل)، وموضوع لبس المايوه في الستينيات والسبعينيات مقابل صراع الإخوان في لبس النقاب والخمار..

ما هذا النموذج؟ ما هذا الطرح والاستشهاد؟

ملابس المرأة المصرية تتحدد بالمكان والزمان والثقافة الشعبية بدءًا من التدرج من الزي الفرعوني وحتى الآن..

فتجد مسيحيات الصعيد يرتدين «إيشارب» على رءوسهن، وتجد مسلمات يلبسن المايوه في الأماكن المخصصة له!!!

إن كنت تعتقد عزيزي القارئ أن هذا تنوير فقد أخطأت، فهذا استشهاد بحقبة زمنية محددة دون التطرق للحقب الزمنية الأخرى، وأيضا استشهاد خاطئ، فلم ترتدي سيدات الصعيد يوما ما المايوه..

ما هي أضرار أجندة التطرف الفكري "التنويري"؟ وما هو وجه التشابه مع أجندة التطرف الديني وكيف يضرون بالمجتمع؟

- أول شيء الانقسام في المجتمع، فالتطرف في كل حالاته هو "مع" أو "ضد" لا يسمح بوجود رأي ثالث أو رابع أو خامس، وهذا يتنافى مع حرية الاعتقاد.

- تأليه البشر وتقديسهم في الجانبين، فالدين هو ما يقوله الشيخ، والتنوير هو ما يقوله الإعلامي، دون نقد أو مراجعة.

- إعطاء صورة ذهنية خاطئة عن الدين وعن الدولة المدنية.

- الخلط بين مفكرى الماضى أمثال طه حسين وفرج فودة ونصر حامد أبوزيد وسعيد العشماوي، وإعلاميى الحاضر أمثال إبراهيم عيسى وإسلام البحيري (مع كامل احترامي وتقديري لهم)، ولكن لكل من هذه الأسماء إسهامه الفكري والتنويري، فليس هذا مثل ذاك.

- غياب المعنى الحقيقي لدور الإعلام في مصر.

- تحديد وجهة الخطاب، هل هو تنويري أم خطاب كراهية؟ فالفرق بين الخطاب التنويري وخطاب الكراهية كبير وشاسع.. فخطاب الكراهية تنتج عنه واحدة من اثنتين:

- إما تشدد وتطرف ديني زائد من منطلق "شوفوا دعاة الدولة المدنية بيقولوا إيه، إنهم يدعون للعري والسكر والانفلات" = زيادة عدد المتطرفين دينيًا.

- وإما كراهية الجيل الجديد للدين وتحول الكثيرين إلى «لا دينيون» من منطلق "ما هذا الدين المتخبط، المتناقض، المشكوك فيه»، وبالتالي زيادة عدد اللادينيين في المجتمع الذي يؤثر بدوره على سلوك الفرد تجاه الآخرين، ويبعد المصريين عن الاعتدال والوسطية التي تميزه بين الشعوب وتجعله متماسكا حتى الآن.

في نهاية المقال أؤكد أن أجندة التطرف الفكري "التنويري" لا تقل خطورة عن أجندة التطرف الديني، وأن الشعب المصري في أشد الحاجة لحديث معتدل على الجانبين.