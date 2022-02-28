«آراب نيوز» تبرز تصريحات أمين جامعة الدول العربية بعد اجتماع طارئ بدعوة من مصر

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" تصريحات السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لوكالة "فرانس برس" بشأن عقد الجامعة اجتماعا طارئا بدعوة من مصر للبحث في تطورات الأزمة الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي.

وأوضحت الصحيفة أن السفير حسام زكي أكد في تصريحه للوكالة الفرنسية أن الجلسة ستعقد على مستوى وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين بمقر الجامعة في القاهرة.

وأشارت إلى أن الدعوة تأتي في الوقت الذي تمثل فيه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أهمية كبرى على المستويين العالمي والعربي، حيث يعتمد عدد من الدول العربية بشكل كبير على إمدادات القمح من كل من أوكرانيا وروسيا، لاسيما بعد أن تسببت التوترات بين الدولتين إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية.

ونقلت الصحيفة عن معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، قوله إن تعطل إمدادات القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".

ولفتت إلى أن دعوة مصر لعقد هذا الاجتماع يأتي أيضا فيما لم تبد الدول العربية موقفا واضحا تعليقا على الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث امتنعت الإمارات عن التصويت على مشروع قرار، صاغته الولايات المتحدة، في مجلس الأمن يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت بدأت القوات الروسية، فجر الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات على روسيا، ستكون الأقسى على الإطلاق.

وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.