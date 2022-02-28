«الصحة والتعليم».. أهم قضايا ناقشها الرئيس خلال إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية

بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

"عاوزين نضاعف المستشفيات"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك حاجة للدولة المصرية في المستشفيات لتحقيق الخدمة الصحية المطلوبة، قائلا: "عاوزين نضاعف المستشفيات.. عندنا 500 مستشفي.. عاوزين ألف مستشفي.. طب بكام.. انت كده عملت المكان بس.. فين التشغيل والأطباء.. الناس تسبلنا فرصة عمل في حتة تانية".

"تطوير البنية التحتية"

وأضاف الرئيس السيسي: "الطبيب هو أنا بديلو مرتب كويس؟.. هو انا مش عاوز اديلو مرتب كويس.. انا مش قادر اديلوا مرتب كويس.. المدرس.. الدولة انا مش قادر.. وبالتالي التعليم اللى بيخرج.. جامعات حاسبات وكلية هندسة حاسبات.. وعاء فيه 10 الآلآف من الطلاب.. ونقول نعمل الاختبارات الإلكترونية.. وبنك معلومات ونظم معلومات.. علشان تتطور ايه البنية التحتية".

"العدد اللي بيخرج ملوش مكان"

وتابع الرئيس السيسي: "هتفضل في دائرة كاملة لطيفة.. أن المستوى بتاعك هيفضل كده.. دائما في سوق العمل في مصر بس.. النموذج ده.. وعدد أقل منه.. احنا بنجيب الحد الأقصى.. بنقول في الموارد بتاعتنا هندفع بس هاتوا الناس للوظائف الجديدة.. انا جيبت مثال واحد.. لكن الكلام ده.. لو خرجت ألاف الطلبة.. من خريجي كلية الأداب جغرافيا وتايخ.. سوق العمل فيه كده.. الناس عاوزه كده.. الناس عاوزه تدخل ولادها الجامعة... وأنت كمواطن تغسل ايدك وتقوله عملتك.. ليسانس آداب قسم كذا.. العدد اللى بيخرج ملوش مكان".

“انزلوا شوفوا البلد عاملة ازي”

وفند الرئيس عبد الفتاح السيسي، مزاعم الدول التي تدعى عدم حصول المواطنين على حقوقهم في مصر، قائلا: "الدول اللى بتقول مبتدوش حقوق للناس، حقوق ايه؟ انا مش لاقى أكل.. مش لاقى أشغل.. مش عارف أسكن روحوا المرج والمطرية والخصوص، لما بمنشى في الشوارع الاقى إيه؟، هي دي بلادنا اللى في رقابتنا يا كل المسؤولين والإعلام والصحة والتعليم والجامع والكنيسة انزلوا شوفوا البلد عاملة إزاى؟.

“الأمن القومي”

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أوضاع الدولة المصرية، قائلا: "البلد دى بلدنا كلنا.. مش بتاعتى أنا بس.. وانا دائما أقول الأمن القومي والأمن القومي والأمن القومي في كل حاجة.. الرعاية الصحية أمن قومي.. التعليم أمن القومي.. والدكتور طارق شوقى وزير التعليم خد على دماغه لما مات لما جيه يطور التعليم.. انتوا عاوزين تعليم ولا مش عاوزين.. لقاءاتنا دي توعية حقيقية لواقعنا.. واحنا مش بنكسف.. انتوا قولتوا كلام مرتب هيفهموا ناس كتير.. وفيه ناس كتير تانيين ممكن مش يفهموا الكلام.. زى معدل النمو وغيره".

وأضاف الرئيس خلال كلمته في تدشين مشروع تنمية الاسرة المصرية: "المواطن اللى مبيشتغلش هو اللى خصم، لما حولت البلد لخصم هدوها، ولولا فضل االله علينا وكرمه لكانت البلد دى زى باقى البلاد اللى انتوا شايفنها ما قامتش تاني ولا رجعت تاني خلاص، واللى يروح.. يروح ميرجعش، لكن هو افاض علينا، طيب بعد أن افاض علينا هنفضل زى ما احنا كده، اقابل ناس في الشارع تقولى انا زعلانة منك، اقولها ليه تقولى عندي 6 عيال اقولها اعمل ايه؟ بس هما ساعات ميجبوش الحاجات دي في التليفزيون، علشان ميزعلوش يعني، اقولها انتي عندك 6 اقولها انا عندي 100 مليون.

“عايزين مستوى متقدم”

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الوظائف الجديدة التي تسعى الدولة إلى العمل عليها، قائلآ: "انا عاوز اقولكم على حاجة.. احنا بنتكلم من كام شهر.. علشان عايزين مستوى متقدم اوى في النظم.. علشان بس بقولكم بيتخرج من عندنا 700 ألف طالب جامعي.. انا كلامى كاشف ولا مألوم.. هقولكم حاجة.. قولت الكلام ده من 3 سنين.. من أيام الدكتور ياسر وزير الاتصالات السابق وبنكلمه حاليا.. بنبى فرصة عمل مبنية على النظم.. بقول للمصريين.. المهتمين بالمواطنين ولادكم ومستقبلهم.. الكلام ده والله أن كل الكلام الإصرار والقتال والعمل من أجلك يا مصر.. قسما بالله.. قسما بالله".

“حديثه مع مسؤولين في بلجيكا”

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث مع أحد المسئولين في بلجيكا عن الناتج المحلي، قائلا: "قولتله عاوز جامعة تدي تعليم كويس.. وعاوز مدرسة تعمل تعليم كويس.. ومش الناس تتخانق علشان تغشش ولادها.. علشان تقولى أن ابنى معايا شهادة شغله بقى".