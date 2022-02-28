أبناء مطروح يحصدون 18 ميدالية في «أولمبياد المحافظات الحدودية»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، نجاح أبناء مطروح في حصد 18 ميدالية منهم 7 ميداليات ذهب وذلك خلال مشاركتهم في أولمبياد المحافظات الحدودية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أنه في ألعاب القوى فاز كلا من ، جاءت الميداليات وزعت على اللاعبين فى الألعاب المختلفة كلا من اللاعب محمد رفعت العاب قوى سباق 100 متر ، واللاعبة لقاء كامل عبد الفتاح العاب قوى سباق 80 متر ، واللاعبة ترينم احمد العاب قوى وثب طويل والألعاب الإلكترونية.

وأضافت مديرية الشباب والرياضة أن فى لعبة الشطرنج فاز عبد الله على عطا ، و محمد بكر، و سارة عادل، و ياسمين أيمن ، كما حقق نجاحا كبيرا في لعبة الكاراتيه كلا من اللاعبين أسامة هيثم كومتية 67 ك تحت 23 سنة، أحمد هاشم كومتية تحت 19 سنة 55 ك، محمد احمد كومتية 55 ك، أسامة هيثم كومتية 61 ك، و راند فضل 59 ك تحت .

وأشارت مديرية الشباب والرياضة، إلى أنه في لعبة السباحة حصل عبد الرحمن مصطفى، و أسامة موسي ، و زياد ابراهيم ، علبى واخيرا لعبة تنس الطاولة اللاعب مروان فتحى عبد الغنى

وتابع البيان ان جاء ذلك فى إطار البطولة المقامة بأسوان للأولمبياد المحافظات الحدودية المنظمة من قبل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح .

ابناء مطروح

ابناء مطروح

ابناء مطروح

ابناء مطروح

ابناء مطروح

ابناء مطروح

ابناء مطروح

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