الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: روسيا ستنجح في تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن موسكو سترد على العقوبات الغربية على صناعة الطيران الروسية، مؤكدًا أن روسيا ستنجح في تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات، فيما رفض التعليق على سؤال حول أهداف روسيا في أوكرانيا واكتفي بالقول: "لننتظر".

ووصف بيسكوف، الادعاءات بأن بوتين يمتلك أصولًا غير المعلنة رسميًا بالـ"سخيفة"، مشيرًا إلى أن العقوبات "حادة وإشكالية"، ولكن روسيا تمتلك القدرة على تعويض أي ضرر ناتج عنها، وأن الرئيس بوتين، ليس مهتمًا بشأن فكرة استهدافه شخصيًا بالعقوبات.

وأضاف خلال حديثه للصحفيين: "ليس هناك أي سبب للتشكيك في كفاءة البنك المركزي الروسي، ولدينا خطط للاستجابة للعقوبات بدأنا تطبيقها".

وتابع: "اجتماعات بوتين مع المسؤولين الروس اليوم، ستركز على الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن "نهج الاتحاد الأوروبي يثبت صحة مقاربتنا بشأن إجراءات نزع سلاح من أوكرانيا". 

روسيا ​أوكرانيا الغزو الروسي الحرب الحرب الروسية الأوكرانية

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