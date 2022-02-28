الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته على موقعها الرسمي - أن "هذا التمويل سيساعد وكالات الإغاثة على الاستجابة للوضع الإنساني المتدهور في أوكرانيا، وتوفير شريان حياة للأوكرانيين من خلال الوصول إلى الضروريات الأساسية والإمدادات الطبية مثل الأدوية والضمادات وغيرها".
وأضاف البيان أنه تم أيضا نشر خبراء تابعين لحكومة المملكة المتحدة في الشؤون الإنسانية في المنطقة لدعم الفارين من العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وأشار البيان إلى أنه "استجابة للقلق المتزايد من الأوكرانيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة بشأن أسرهم في أوكرانيا، أكد جونسون أيضا أن أي أوكراني مقيم في المملكة المتحدة سيكون بمقدوره إحضار أفراد أسرته للانضمام إليه".
فيما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أن الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترا (حوالي 19 ميلا) شمالي العاصمة الأوكرانية (كييف).
وأضافت الوزارة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن "تقدم روسيا قد تباطأ بفعل دفاع القوات الأوكرانية عن مطار هوستوميل، وهو هدف روسي رئيس منذ اليوم الأول من الصراع".
 

 

بريطانيا

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