الروبل يتهاوى لأدنى مستوياته على الإطلاق مع تكثيف العقوبات على روسيا

تهاوى الروبل الروسي بنحو 30 بالمائة، اليوم الإثنين، وتراجع اليورو بنحو واحد بالمائة أمام الدولار، وزاد الطلب على الفرنك السويسري والين الياباني باعتبارهما من الملاذات الآمنة بعد أن فرضت دول غربية عقوبات جديدة صارمة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وكثف الحلفاء الغربيون جهودهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل منع بنوك روسية معينة من الدخول على نظام «سويفت» العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، وفرض قيود على قدرة موسكو على استخدام احتياطيات أجنبية بقيمة 630 مليار دولار، وإغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات الروسية.

ومما زاد من توتر الأسواق وضع الرئيس الروسي "قوات الردع" التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى.

وهبط الروبل إلى مستوى قياسي مسجلا 120 روبلا للدولار، إذ يقول المحللون إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى سحق اقتصاد البلاد.

وانخفض اليورو 0.8 بالمئة إلى 1.11745 دولار وإلى 129.2 ين ونزل 0.9 بالمئة أمام الفرنك السويسري.

وانحسر ارتفاع الدولار ليستقر مؤشره الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية على 97.128.

وقد حذر صندوق النقد الدولي من احتمالية تعرض الدول الأوروبية في منطقة اليورو لزيادة في معدلات التضخم، وكذلك انخفاض في معدلات النمو في بلادهم نتيجة الاضطرابات في الإمدادات، وسط توقعات الخبراء باستمرار حالة الاضطرابات في الإمدادات الناجمة عن تفشي متحور أوميكرون حتى عام 2023.

وأوضحت دراسة، نشرها صندوق النقد الدولي وأجرتها مديرة الصندوق كريستينا جورجيفا ومدير إدارة أوروبا بالصندوق ألفريد كامر ونائبته أويا سيلاسون، أن التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في الدول الأوروبية في ظل استمرار فرض القيود الحالية؛ بسبب متحور أوميكرون، هو دعم الانتعاش دون السماح للتضخم المرتفع بالفعل بالتزايُد.

وقدر مُعدو الدراسة أنه في حال ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في خريف عام 2021 بنحو 6% مثلما كان متوقعا في حال عدم فرض قيود، فإنه كان من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 2%.