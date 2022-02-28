الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«الدفاع الروسية»: الطيران الروسى حقق السيطرة الكاملة على أجواء أوكرانيا

الطيران الروسي
الطيران الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن طيرانها حقق السيطرة الجوية فوق كامل أراضي أوكرانيا، وأن قوات الجيش الروسي دمرت 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، وفقا لموقع «روسيا اليوم»، أن من بين المنشآت التي تم تدميرها: 31 نقطة مراقبة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و314 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و57 راجمة صواريخ، و121 قطعة من المدفعية الميدانية والهاون، و274 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.
وأشار البيان إلى أنه خلال، أمس، دمرت القوات الفضائية الجوية الروسية 8 مركبات قتالية تابعة لمنظومات الدفاع الجوي Buk M-1، ومحطات توجيه لمنظومات S-300 وBuk M-1، و3 مواقع اتصال لاسلكي مع محطات P-14، و4 طائرات مقاتلة على الأرض وأخرى في الجو.

فيما أعلنت الحكومة الإيطالية عن أنها بصدد إغلاق المجال الجوي الإيطالي أمام الرحلات الجوية الروسية، اليوم الأحد، في تمام الساعة 3 مساءً (حسب التوقيت المحلي للبلاد).

وأكد النبأ مستشار رئيس الوزراء الإيطالي، فرديناندو جيوجليانو- في تغريدة على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد- قائلًا: "إيطاليا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي".

الدفاع الروسية أوكرانيا الطيران الروسي روسيا موسكو

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