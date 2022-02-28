الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم لدى تجار الجملة

أسماك
أسماك

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار، باستثناء بعض الأصناف، في سوق العبور للجملة، والتي جاءت على النحو التالي:

- سعر السمك البلطي "1" من 26.5 : 28.5جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البلطي "2" من 21 : 25 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 19 : 39 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30 : 130 جنيهًا.

- سعر السمك البوري "1" يتراوح من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- وظل سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 130 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة السويسي من 30 : 65 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سعر المكرونة الخليجي 20 :35 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين ما بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر المرجان "1" من 30 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر المرجان "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك مرجان مجمد من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر سمك بربون "1" من 23: 48جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون "2" من 24 : 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- وصل سعر برانيس إسكندراني من 25 : 45 جنيهًا (طاولة خشب).

- سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 100 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- تراوح سعر كسكمري من 20 : 30 جنيهًا.

- سجل سعر قشر البياض من 80 : 100 جنيه للكيلو.

- سجل سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك كابوريا 50 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:
- أسعار جمبري جامبو من 400 : 470 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "1" من 300 : 370 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "2" من 200 :270 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "3" من 90 : 160 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري مجمد "2" 85 : 165 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

حالة من الاستقرار السمك البوري المأكولات البحرية بحيرة ناصر اسعار الاسماك سعر كيلو السمك الشعور سعر كيلو البلطي الأسواني سمك مرجان مجمد سمك بربون مجمد سعر السمك البلطى سوق العبور للجملة سمك سردين مجمد سعر المكرونة السويسي سعر سمك بربون 1 سعر المرجان سعر سمك مرجان مجمد سعر سمك بربون مجمد سعر المرجان 2 سعر السمك البوري 1 البلطى الأسوانى سعر السمك البوري سمك ماكريل مجمد سعر كيلو البلطي سعر المكرونة المجمدة عر سمك سردين سعر سمك بربون 2 سعر سمك موسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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