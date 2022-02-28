أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم لدى تجار الجملة

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار، باستثناء بعض الأصناف، في سوق العبور للجملة، والتي جاءت على النحو التالي:

- سعر السمك البلطي "1" من 26.5 : 28.5جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البلطي "2" من 21 : 25 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 19 : 39 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

- سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30 : 130 جنيهًا.

- سعر السمك البوري "1" يتراوح من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- وظل سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 130 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة السويسي من 30 : 65 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سعر المكرونة الخليجي 20 :35 جنيهًا للكيلو.

- سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين ما بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر المرجان "1" من 30 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر المرجان "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك مرجان مجمد من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سجل سعر سمك بربون "1" من 23: 48جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون "2" من 24 : 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك بربون مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- وصل سعر برانيس إسكندراني من 25 : 45 جنيهًا (طاولة خشب).

- سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 100 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- تراوح سعر كسكمري من 20 : 30 جنيهًا.

- سجل سعر قشر البياض من 80 : 100 جنيه للكيلو.

- سجل سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- سجل سعر سمك كابوريا 50 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

- أسعار جمبري جامبو من 400 : 470 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "1" من 300 : 370 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "2" من 200 :270 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري "3" من 90 : 160 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

- أسعار جمبري مجمد "2" 85 : 165 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).