الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ في جميع المحافظات

طلاب
طلاب

موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط تسجيل بيانات طلاب المدارس الحكومية والخاصة و التجريبي في جميع محافظات الجمهورية.

موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ

أرسلت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تسجيل بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي في جميع المدارس الحكومية والخاصة و التجريبي عبر الموقع الرسمي الإدارة التعليمية.

وإدخال بيانات التلاميذ يتم من خلال المعلمين وليس أولياء الأمور ويتعين على كل مدرسة اختيار مدرس يقوم بتسجيل بيانات التلاميذ وفقا للتعليمات الواردة في خطاب الوزارة للمديرية التربية والتعليم في كل محافظة.

خطوات تسجيل بيانات تلاميذ المدارس

يستطيع المدرسين الموكلين بإدخال بيانات تلاميذ المدارس في جميع محافظات الجمهورية عبر موقع الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع تسجيل بيانات الطلاب من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار أيقونة تسجيل بيانات تلاميذ المدارس.
  • تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها التلميذ والإدارة التعليمية.
  • كتابة بيانات التلميذ المقيد بالصف الأول الابتدائي كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الفصل الدراسي المقيد به،...).
  • تحميل صورة شخصية للتلميذ.
  • نوع التعليم المقيد به الطالب (حكومي، خاص، تجريبي).
  • الضغط على زر الحفظ.

يجرى هذا الإجراء من كل عام خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي الأول من منتصف شهر أكتوبر إلى منتصف شهر نوفمبر

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الهدف من تسجيل بيانات تلاميذ المدارس


من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ ويمكن تسجيل كافة المعلومات عنهم وذلك لرغبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تحديث قواعد بيانات المدارس وتشمل بيانات كل مدرسة امكانياتها مثل المباني والمعامل والأجهزة العلمية وأجهزة الحاسب الآلي وأعداد التلاميذ في كل فصل.

وذلك لسد كافة العجز وإزالة العوائق أمام حركة العملية التعليمية في جميع المدارس.

موقع وزاره التربيه والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم بيانات التلميذ التلميذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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