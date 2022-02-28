ضبط المتهم بابتزاز الفتيات إلكترونيًا عبر السوشيال ميديا

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لإرتكابه وقائع تهديد وإبتزاز لعدد من السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين،. وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من اطلاع أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر تطبيق المحادثات "واتس أب"، لهاتف نجلتها تحوى صور ومقاطع فيديو خاصة بها، مصحوبة بعبارات تتضمن ابتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور والمقاطع.

تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف الجهود.. تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم.. تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الواقعه والعديد من الوقائع الأخرى.

بتطوير مناقشته تبين ارتكاب عدة وقائع إساءة وتشهير بسمعة العديد من الفتيات والسيدات بنشر صور خاصه لهن من خلال قناتين عبر تطبيق "تليجرام "، وحساب آخر على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" والمُتحصل عليها من إختراقه لحساباتهن.. حيث أمكن الاستدلال عن تقدم أربعة من المجني عليهن ببلاغات للإدارة بنطاق مديرية أمن الإسكندرية وبمواجهته أقر بارتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.