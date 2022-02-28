«الشر والوجود».. كتاب جديد لـ فيصل دراج

أصدرت الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع كتاب “الشر والوجود.. فلسفة نجيب محفوظ الروائية”، للناقد دكتور فيصل دراج.

ويقع في ثلاثمائة وستة وعشرون صفحة من القطع الكبير، والذي يستهله الناقد وبمثابة تقديم للكتاب واصفا الروائي نجيب محفوظ والحائز جائزة نوبل في العام 1988، بأنه المتعدد الذي لايكف عن التجدد.

ويتزين غلاف الكتاب بصورة شهيرة لأديب نوبل اتبن الجمالية، وهو يخرج من منزله بالعجوزة وعينه تحدق في المرئي واللا مرئي وكأنه يختزل الوجود المرئي والمحسوس والملموس والمبطن بل والمضمر من العالم ومن يحيون فيه "الشر والوجود ينقسم إلى ستة أقسام أو أبوابتفتت وتوسع من مفاهيم التلقي والتأوييل وكذلك الإفراط في الرؤية من خلال التعامل بحرفية وتقنيات جمالية وتعبيرية ورمزية وحسية أيضًا بكل ما كتبه مجيب محفوظ من روايات أو نصوص قصصية أو حتى مجموعاته القصصية.