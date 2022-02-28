مطران أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك يستقبل مقاطعة إيمان ونور

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، التقى بمجلس مقاطعة إيمان ونور وسط مصر، وذلك لمناقشة احتياجات المجموعات، ووضع الخطط المقترحة للفتره القادمة.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه جاء هذا على إثر الانتخابات، التي أُجريت في الخامس من الشهر الجاري، حيث انتهت بتسليم الشعلة للأخ مجدي فواز من الأخت سحر رفعت، التي خدمت المقاطعة بكل وحب وتفان، كما تم تشكيل مجلس معاون له. تضمن اللقاء كلمة روحية من الأب بولس نصيف عن مقاومة روح الفشل، وضرورة العيش بروح النصح والمحبة والقوة، حتى يثمر عمل الله فينا.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه اختتم الأنبا بشارة اللقاء بكلمة حول قوة الصلاة في مواجهة التحديات والصراعات، مشيرًا إلى أن الصلاة تحفظ أرواحنا من الانطفاء.

وأضاف قائلًا: على كل الخادم أن يكون مشتعلًا دائمًا بقوة الصلاة، موكدًا على ضرورة أن يحمل الخادم إخواته في صلاته بشكل دائم.

الجدير بالذكر أن اللقاء كان قد أقيم بالمقر الأسقفي بأبوقرقاص البلد.

هذا و ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظم خدام نشاط التربية الدينية، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، فعاليات مؤتمر الطفل، وذلك بمقر الكاتدرائية، في الفترة من الرابع عشر، وحتى السادس عشر من الشهر الجاري.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه جاء ذلك بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، حيث احتوى المؤتمر على العديد من الفقرات التكوينية، والترفيهية.