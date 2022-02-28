الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بعدد من الأقسام والمراكز، وجرى ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، شملت أقسام بنها والقناطر والخانكة وقها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 160 جراما من مخدر الحشيش، و90 جراما من مخدر الهيروين، و58 قرصا مخدرا، و250 جراما من مخدر الاستروكس، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وأعيرة نارية من ذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتفا محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

خارجين على القانون مدير المباحث مديرية أمن القليوبية مخدر الاستروكس مخدر الحشيش استروكس

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وائل لطفي

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