9 آلاف و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الإثنين، 9 آلاف و632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 689 حالة مقارنة بأمس الأحد، وبارتفاع 827 حالة مقارنة بيوم الإثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 69 مريضا، بانخفاض بواقع ستة أشخاص عن أمس الأحد، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، أربعة ملايين و954 ألفا و865 حالة ، وعدد حالات الوفاة 23 ألفا و469 .

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 435 مليونا و229 ألفا و976 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و948 ألفا و460 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 78 مليونا و939 ألفا و203 حالات، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و916 ألفا و117 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 28 مليونا و776 ألفا و794 حالة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.