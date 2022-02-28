تصل لـ 1810 جنيهات.. تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام بالأوبرا المصرية

طرحت إدارة الأوبرا المصرية، التذاكر الخاصة بحفل النجمة أنغام، المقرر إقامته، يوم الإثنين الموافق 21 مارس بمصاحبة الفرقة الموسيقية وبقيادة المايسترو العالمي هانى فرحات، وذلك على خشبة المسرح الكبير، ضمن سلسلة الحفلات الشهرية التى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وانقسمت أسعار التذاكر على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 1810 جنيهات، والثانية بمبلغ 1410 جنيهات، والثالثة بمبلغ 1010 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ360 جنيها.

شروط دار الأوبرا المصرية لحضور حفل أنغام

وضعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عددا من الشروط للجمهور من أجل دخول المسرح الكبير وحضور الحفل وجاءت كالتالي:

تفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساء، وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة.

الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء “البدلة كاملة جاكيت + كرافتة” عند دخول المسرح الكبير.

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم .

الإلتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس الا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته .

ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً وتقدم خلاله «أنغام» نخبة مختارة من أجمل أعمالها، بجانب عدد من أغاني التراث منها حالة خاصة جدًا، أساميك الكتيرة، ياريتك فاهمني، سيدي وصالك، عرفها بيا، مهزومة، ولا دبلت، عمري معاك، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، هو نفس الشوق، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، نفضل نرقص، بتوصفنى، حبايبنا، اتجاه واحد، بعتلي نظرة، وقلبك أجمل مكان.

على صعيد أخر، تلتقى «أنغام» جمهورها السكندري من خلال حفل ضخم تحييه الخميس الموافق 24 مارس داخل أحد الفنادق الكبرى.

وأحيت أنغام، مؤخرًا، حفلاً كامل العدد داخل قصر عابدين وسط البلد، بمشاركة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة.