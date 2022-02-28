الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تصل لـ 1810 جنيهات.. تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام بالأوبرا المصرية

أنغام
أنغام

طرحت إدارة الأوبرا المصرية، التذاكر الخاصة بحفل النجمة أنغام، المقرر إقامته، يوم الإثنين الموافق 21 مارس بمصاحبة الفرقة الموسيقية وبقيادة المايسترو العالمي هانى فرحات، وذلك على خشبة المسرح الكبير، ضمن سلسلة الحفلات الشهرية التى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وانقسمت أسعار التذاكر على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 1810 جنيهات، والثانية بمبلغ 1410 جنيهات، والثالثة بمبلغ 1010 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ360 جنيها.

شروط دار الأوبرا المصرية لحضور حفل أنغام

وضعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عددا من الشروط للجمهور من أجل دخول المسرح الكبير وحضور الحفل وجاءت كالتالي:

  • تفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساء، وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة.
  • الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء “البدلة كاملة جاكيت + كرافتة” عند دخول المسرح الكبير.
  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم .
  • الإلتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس الا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته .
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً وتقدم خلاله «أنغام» نخبة مختارة من أجمل أعمالها، بجانب عدد من أغاني التراث منها حالة خاصة جدًا، أساميك الكتيرة، ياريتك فاهمني، سيدي وصالك، عرفها بيا، مهزومة، ولا دبلت، عمري معاك، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، هو نفس الشوق، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، نفضل نرقص، بتوصفنى، حبايبنا، اتجاه واحد، بعتلي نظرة، وقلبك أجمل مكان. 

على صعيد أخر، تلتقى «أنغام» جمهورها السكندري من خلال حفل ضخم تحييه الخميس الموافق 24 مارس داخل أحد الفنادق الكبرى.

وأحيت أنغام، مؤخرًا، حفلاً كامل العدد داخل قصر عابدين وسط البلد، بمشاركة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة.

أنغام تفاصيل حفل أنغام بالأوبرا أسعار تذاكر حفل أنغام بالأوبرا المسرح الكبير احتفالات دار الاوبرا المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

أجواء دافئة وارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لبدء المفاوضات مع روسيا

وزير المالية: تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية لخفض تكاليف التنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»