الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 عاطلين بتهم حيازة أسلحة بيضاء واحتجاز سائق

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت جهات التحقيق بشبرا، حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء، والتشاجر مع سائق في شبرا مصر واحتجازه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا مصر بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم وجود مشاجرة واحتجاز قائد أحد أتوبيسات النقل الجماعي، داخل الأتوبيس تحت تهديد أسلحة بيضاء، وبالفحص تم ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 2 سلاح أبيض وبصحبتهم قائد أتوبيس.

ودلت التحريات حدوث مشادة كلامية بين أحد المتهمين ومالك الأتوبيس حال قيادته الأتوبيس بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة، فخطط المتهم للانتقام من مالك الأتوبيس، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وقاموا باعتراض خط سير الأتوبيس واحتجاز قائده لإجباره على الإتصال بمالك الأتوبيس للحضور والتشاجر معه، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بالفحص.

قسم شرطة مديرية أمن القاهرة مديرية امن القاهرة مشادة كلامية أسلحة بيضاء حيازة اسلحة قوة أمنية

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