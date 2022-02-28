حبس 3 عاطلين بتهم حيازة أسلحة بيضاء واحتجاز سائق

قررت جهات التحقيق بشبرا، حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء، والتشاجر مع سائق في شبرا مصر واحتجازه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا مصر بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم وجود مشاجرة واحتجاز قائد أحد أتوبيسات النقل الجماعي، داخل الأتوبيس تحت تهديد أسلحة بيضاء، وبالفحص تم ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 2 سلاح أبيض وبصحبتهم قائد أتوبيس.

ودلت التحريات حدوث مشادة كلامية بين أحد المتهمين ومالك الأتوبيس حال قيادته الأتوبيس بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة، فخطط المتهم للانتقام من مالك الأتوبيس، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وقاموا باعتراض خط سير الأتوبيس واحتجاز قائده لإجباره على الإتصال بمالك الأتوبيس للحضور والتشاجر معه، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بالفحص.