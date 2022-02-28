الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا: التدخل الروسي في أوكرانيا تهديد لأوروبا والنظام العالمي

أدان الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، معتبرًا أنه يشكل "تهديدًا لأوروبا والنظام العالمي"، الأمر الذي "يهمنا جميعًا" حسبما نقلت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

 وتابع: ما يحدث "اعتداء غير مقبول على دولة ذات سيادة ومستقلة، وعضو في الأمم المتحدة وخاصة صديقة للاتحاد الأوروبي وإسبانيا".

وأضاف: "نتضامن مع السلطات والشعب الأوكرانيين ونعيد تأكيد التزامنا بسيادة بلدهم وسلامته الإقليمية، وبالتعاون مع شركائنا، ونعمل بلا كلل لدعمهم واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن".

يأتي هذا فيما علق الانفصاليون في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا التعبئة، بحسب بياناتهم.

الملك فيليبى السادس ملك إسبانيا الغزو الروسي ل أوكرانيا صحيفة إلموندو الإسبانية روسيا

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