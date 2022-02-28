اليوم.. انتخابات نقابة المحامين بغرب طنطا لاختيار نقيب جديد

بدأت صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في انتخابات نقابة المحامين بغرب طنطا بمحافظة الغربية، لاختيار نقيب جديد للمحامين خلفاً للنقيب الراحل جلال شلبي والذي توفى منذ ٣ شهور.

وشهدت بداية التصويت توافد عدد كبير من المحامين على مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمنية واحترازية مكثفة، وتحت إشراف قضائي.

ويتنافس على منصب نقيب المحامين بغرب طنطا كلا من النقيب السابق فرج سعيد فرج عبد العزيز، ومحمد خليل فتحي رزق أمين عام النقابة في المجلس الحالي، وعماد حامد من محامين محكمة بسيون، وهشام رضا حسان من محامين محكمة كفرالزيات، ومحمد عبد الفتاح جُنح من محامين محكمة السنطة، ومنال الخضر من محامين محكمة طنطا.

وكانت نقابة المحامين العامة، قد أعلنت عن فتح باب الترشح لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة غرب طنطا الفرعية الشاغر، وتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، وتلقت النقابة العامة الطعون والتظلمات والتنازلات في الفترة من 30 يناير الماضي حتى 2 فبراير 2022، الجاري وتم الفصل في الطعون والتظلمات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في 6 فبراير 2022.

وتقرر أن تجري انتخابات نقابة غرب طنطا على منصب النقيب اليوم الاثنين على أن تجرى انتخابات الإعادة في 3 مارس 2022.

ويبلغ عدد اللجان ١٤ لجنة انتخابية منها ٣ لمحامين مركز طنطا و٣ لمحامين أول طنطا، ولجنتين لمحامين ثان طنطا، في مجمع محاكم طنطا، ولجنتين في محكمة السنطة، ولجنتين في محكمة زفتى، ولجنتين في نادي كفر الزيات الرياضي.