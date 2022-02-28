الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تدرس فرض عقوبات على بيلاروسيا بسبب أوكرانيا

جريدة الدستور

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن بلاده تدرس فرض عقوبات على بيلاروسيا لدعمها للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، في خطوة تتماشى مع خطوات الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقال كيشيدا - في جلسة أمام البرلمان الياباني وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - إن بيلاروسيا تدعم العمليات العسكرية الروسية، ونحن ندينها بشدة، ونعتزم التوصل على وجه السرعة إلى نتيجة بشأن فرض عقوبات على مينسك.
وفي الجلسة نفسها، قال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي "إن اليابان تدرس اتخاذ تدابير ضد الأفراد، بمن فيهم كبار المسئولين الحكوميين في بيلاروسيا، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع روسيا وكانت أراضيها بمثابة نقطة دخول للقوات الروسية التي غزت أوكرانيا، مع الإشارة إلى قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بمعاقبة الأفراد والكيانات البيلاروسية".
كما انتقد كيشيدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقراره بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى، قائلاً: "إن السلوك المحفوف بالمخاطر هو الذي يزيد من زعزعة استقرار الوضع".. مضيفا أن اليابان ستتحرك بسرعة لتجميد أصول بوتين وتفكر في خطوتها التالية فيما يتعلق بالعقوبات من خلال النظر في كيفية تطور الوضع.
وكانت اليابان، التي انضمت بالفعل لمجموعة من العقوبات الدولية ضد روسيا بما في ذلك قيود التصدير، وأعلنت يوم أمس الأحد إنها ستستبعد أيضًا بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي الرئيسي المعروف باسم سويف، لتنضم إلى قرارات مجموعة السبعة الآخرين في هذا الصدد.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن أن بلاده قررت تجميد الأصول المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من كبار المسئولين في حكومته؛ ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال كيشيدا- وفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»- إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وتزعزع أسس النظام الدولي، مضيفًا أن "التحرك الروسي انتهاك واضح للقانون الدولي لا يمكن التسامح معه أبدًا، واليابان تدينه بشدة".

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى استجابة موحدة وحازمة لحماية أسس النظام الدولي، مشيرا إلى أن بلاده ستنضم إلى الولايات المتحدة والدول الغربية في عقوباتها على عدد من البنوك الروسية ومنعها من الوصول إلى نظام «سويفت» الدولي للمدفوعات.

وأوضح أن بلاده ستقدم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة للشعب الأوكراني، بالإضافة إلى قروض مقومة بالين، بقيمة حوالي 100 مليون دولار، تم التعهد بها بالفعل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

روسيا تواصل عملياتها باتجاه العاصمة الأوكرانية

«الحوار والتنمية» يصدر كتابا عن تداعيات كورونا على حقوق الإنسان في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»