اليابان تدرس فرض عقوبات على بيلاروسيا بسبب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن بلاده تدرس فرض عقوبات على بيلاروسيا لدعمها للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، في خطوة تتماشى مع خطوات الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال كيشيدا - في جلسة أمام البرلمان الياباني وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - إن بيلاروسيا تدعم العمليات العسكرية الروسية، ونحن ندينها بشدة، ونعتزم التوصل على وجه السرعة إلى نتيجة بشأن فرض عقوبات على مينسك.

وفي الجلسة نفسها، قال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي "إن اليابان تدرس اتخاذ تدابير ضد الأفراد، بمن فيهم كبار المسئولين الحكوميين في بيلاروسيا، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع روسيا وكانت أراضيها بمثابة نقطة دخول للقوات الروسية التي غزت أوكرانيا، مع الإشارة إلى قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بمعاقبة الأفراد والكيانات البيلاروسية".

كما انتقد كيشيدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقراره بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى، قائلاً: "إن السلوك المحفوف بالمخاطر هو الذي يزيد من زعزعة استقرار الوضع".. مضيفا أن اليابان ستتحرك بسرعة لتجميد أصول بوتين وتفكر في خطوتها التالية فيما يتعلق بالعقوبات من خلال النظر في كيفية تطور الوضع.

وكانت اليابان، التي انضمت بالفعل لمجموعة من العقوبات الدولية ضد روسيا بما في ذلك قيود التصدير، وأعلنت يوم أمس الأحد إنها ستستبعد أيضًا بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي الرئيسي المعروف باسم سويف، لتنضم إلى قرارات مجموعة السبعة الآخرين في هذا الصدد.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن أن بلاده قررت تجميد الأصول المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من كبار المسئولين في حكومته؛ ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال كيشيدا- وفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»- إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وتزعزع أسس النظام الدولي، مضيفًا أن "التحرك الروسي انتهاك واضح للقانون الدولي لا يمكن التسامح معه أبدًا، واليابان تدينه بشدة".

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى استجابة موحدة وحازمة لحماية أسس النظام الدولي، مشيرا إلى أن بلاده ستنضم إلى الولايات المتحدة والدول الغربية في عقوباتها على عدد من البنوك الروسية ومنعها من الوصول إلى نظام «سويفت» الدولي للمدفوعات.

وأوضح أن بلاده ستقدم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة للشعب الأوكراني، بالإضافة إلى قروض مقومة بالين، بقيمة حوالي 100 مليون دولار، تم التعهد بها بالفعل.