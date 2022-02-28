روسيا تواصل عملياتها باتجاه العاصمة الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني أن العمليات الروسية باتجاه العاصمة كييف استمرت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، عبر موقع فيسبوك، أن الجيش الروسي يحاول بناء جسر عائم في شمال كييف لعبور نهر إيربين. وأعلنت عن محاولة أخرى فاشلة للاستيلاء على مدينة إيربين على مشارف كييف.

من جانبها، ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن القوات الروسية تقدمت من مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا باتجاه ميكولايف.

وأفادت وزارة الداخلية الأوكرانية بمقتل 352 مدنيا، بينهم 14 طفلا، منذ بدأت روسيا هجومها في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

كما أسفرت العمليات، وفقا لبيانات الوزارة، عن إصابة 1684 آخرين، بينهم 116 طفلا، حتى ليلة الأحد.

ومن المقرر انطلاق محادثات سلام اليوم بين موسكو وكييف على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس.

وتعهدت وزارة الدفاع الروسية، بإيجاد ومعاقبة الأوكرانيين ومسؤولي النظام في كييف، المسؤولين عن تعذيب "عدد قليل" من الأسرى الروس في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف قوله: "نعرف كيف يتعامل الأوكرانيون مع الأسرى القلائل من الجنود الروس، ونرى أن التعذيب هو نفسه الذي استخدم خلال الحرب العالمية .. مشيرًا إلى أن جميع الوجوه والأصوات والإحداثيات وأرقام الهواتف وعناوين ومراسلات جميع الأوكرانيين المتورطين في الإساءة لرفاقنا يتم تسجيلها، وهذا ينطبق أيضا على قادة النظام في كييف الذين يدعون بشكل مباشر إلى إساءة معاملة الجنود الروس في انتهاك لاتفاقية معاملة أسرى الحرب".

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد شدد على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل .. موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف "على حد قوله".