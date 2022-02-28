الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيوزيلندا تسجل 14 ألفا و683 إصابة جديدة بـ كورونا

كورونا في نيوزيلندا
كورونا في نيوزيلندا

 ذكرت وزارة الصحة النيوزيلندية اليوم /الإثنين/ أنه تم تسجيل 14 ألفاً و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 100 ألف و821 حالة.

وأفاد تلفزيون نيوزيلندا بأن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن بلغ 56 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 82 ألفاً و433 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 18 ألفا و332 حالة.

ومن جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إنه سيتم تخفيف القواعد التي تلزم بالتطعيم ضد كوفيد-19 وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد انتهاء ذروة سلالة أوميكرون، وذلك في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين محتجين يحتلون شوارع قرب البرلمان والشرطة.

وأغلق آلاف المحتجين الشوارع القريبة من البرلمان في العاصمة ولنجتون منذ أسبوعين بشاحنات وسيارات ودراجات النارية مما زاد الضغط على الحكومة لإلغاء التطعيم الإلزامي.

ورفضت أرديرن تحديد موعد قاطع، لكنها قالت إنه سيكون هناك تقليص لشروط التطعيم بعد أن يصل أوميكرون إلى الذروة والمتوقعة فيما بين منتصف وآخر مارس.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي أسبوعي "نريد جميعا أن نعود إلى ما كانت عليه الحياة. وسنفعل، كما أعتقد، في وقت أقرب مما تعتقدون".

وقالت للمحتجين "لكن عندما يحدث ذلك سيكون لأن تخفيف القيود لن يعرض حياة الآلاف للخطر - وليس لأنكم طلبتم ذلك". وبدأت المظاهرات كوقفة ضد فرض اللقاح لكنها امتدت بعد ذلك لتصبح حركة أوسع ضد أرديرن وحكومتها.

واعتقل اليوم الإثنين ثمانية أشخاص لسلوكهم غير المنضبط وعرقلة عمل رجال الشرطة.

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وائل لطفي

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