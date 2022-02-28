الهند تسجل 8013 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 8013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 42 مليونا و924 ألفا و130 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين - بارتفاع إجمالي الوفيات إلى 513 ألفا و843 شخصا بعد وفاة 119 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 16 ألفا و765 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 42 مليونا و307 آلاف و686 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 102 ألف و601 حالة.



إصابات كورونا في العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 435 مليونا و229 ألفا و976 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و948 ألفا و460 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 78 مليونا و939 ألفا و203 حالات، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و916 ألفا و117 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 28 مليونا و776 ألفا و794 حالة.

وكانت حذرت تقارير اعلامية، من ارتفاع معدل الاختبارات المنزلية السريعة في الهند في أطار انتشار متحور اوميكرون في البلاد، وسلطت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الضوء على انتشار الاختبارات المنزلية السريعة في الهند، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات أقل دقة من اختبارات التي يتم إجرائها في المختبرات.

وقالت الوكالة في تقريرها، أن استخدام الاختبارات المنزلية السريعة في الهند ارتفع على خلفية حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، التي بدأت مؤخرًا في الانخفاض، لافتة إلى أن العديد من الخبراء أعربوا عن حذرهم، قائلين إن الاختبارات المنزلية أقل دقة من اختبارات تفاعل (PCR) التي يتم إجراؤها في المختبر، وأنه نظرًا لأنه لم يتم الإبلاغ عن جميع النتائج، فقد لا يتم اكتشاف المتغيرات الجديدة أو المجموعات المستقبلية.