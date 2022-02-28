الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الإثنين 28-2-2022

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، خلال فترة التعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ 15.74 جنيه بارتفاع قرشين فقط، وذلك في ظل اهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف يومياً لاستقرار السوق المصرفية، خاصة بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف التى ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، رغم التوترات السياسية الحالية واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى أثرت على أسعار الدولار عالمياً.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في ذات السياق، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في كافة فروع البنوك الحكومية والاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة مع إستمرار تدفقات العملة من المصريين بالخارج التى تساهم فى توفير الكميات المطلوبة للعملاء واستقرار السوق المصرفي.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

كذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم الإثنين، وبلغ مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري
وأيضًا استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري جنيه للشراء عند مستوى 15.64، بينما بلغ  15.76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما أظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15.64 جنيه للشراء بينما سجل 15.74 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم .


أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

واستمرت معدلات الاستقرار  بالنسبة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي  بمستوى 15.68 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15.65 جنيه بينما البيع عند 15.75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.

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وائل لطفي

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