القس رفعت فكرى يزور الأنبا يؤانس والأنبا كيرلس وليم بأسيوط

قام القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، مساء الأحد ٢٧ فبراير، مع وفد من القسوس الإنجيليين وقادة الكنيسة بأسيوط، بزيارة الأنبا يؤنس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، لحضور يوم الصلاة من أجل وحدة المسيحيين يوم ٨ مارس بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط.

وخلال اللقاء، وعد الأنبا يؤنس والأنبا كيرلس بمشاركة الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية في يوم الصلاة بالكنيسة الإنجيلية بأسيوط.

ضم الوفد القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، والقس سمير صدقان عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والقس صموئيل عادل رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس هاني سند راعي الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت بأسيوط، والقس أيمن صليب عن قناة الكرازة، وصموئيل باقي صدقة عضو المجلس الإنجيلي العام، والدكتورة سها نجيب عضو لجنة المرأة.

وتستأنف الطوائف القبطية المصرية، الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانت، «أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية» في الـ3مارس المقبل، وذلك بعد توقفها لمدة عام بسبب فيروس كورونا المُستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به بين الأفراد.

وكشفت مصادر كنسية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن برنامج أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي يأتي بهدف دعم الوحدة بين الكنائس المختلفة وعن الإجراءات التي اتخذتها الكنائس خلال إقامة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة.

وأكد المصدر، أن افتتاحية أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، تستقبلها كنيسة الأسقفية في3 مارس المقبل بمشاركة الطوائف المسيحية المختلفة وممثلي الكنائس المسيحية الثلاثة وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وتابعت: كما يستضيف دير مار جرجس الروماني ثاني أيام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، مضيفة أنه في السبت ٥ مارس تستضيف الكنيسة المارونية بالظاهر فعاليات أسبوع الصلاة، بالإضافة إلى إقامة أسبوع الصلاة يوم الأحد ٦ مارس كل في كنيسته.

ولفتت المصادر إلى أن الكنيسة الإنجيلية بأسيوط تستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة 8 مارس المقبل.

وتابعت أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يرأس أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في 9 مارس خلال اجتماعه الأسبوعي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالإضافة إلى إقامة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة يوم الخميس ١٠ مارس في كنيسة مار مرقس بالمعادي، على أن يكون يوم السبت ١٢من الشهر نفسه أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر- لقاء الشباب حفل الختام.

وأكدت المصادر الكنسية خلال تصريحاتها، أنه تتخذ الكنائس إجراءات مشددة خلال إقامة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، منها مشاركة 25 % من مساحة الكنيسة، وإلزام الأفراد المشاركين ارتداء الكمامات داخل الكنائس خلال إقامة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبيل دخولهم للمشاركة في صلوات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بمختلف الكنائس المسيحية والتي تقام على مدار أسبوع كامل.

فيما يترأس ممثلو الطوائف المسيحية، ورؤساء الطوائف المختلفة فعاليات حفل الختام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، 9 مارس المقبل.