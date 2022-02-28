تجدد إطلاق النار فى العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، بتجدد إطلاق النار في العاصمة الأوكرانية كييف، وإطلاق صافرات الإنذار بشكل متكرر في المدينة.

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي، بالإضافة للدعم العسكري الذي أعلنت العديد من الدول تقديمه إلى كييف.

وعلى صعيد آخر، أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها حيال إمدادات الأكسجين العلاجي في أوكرانيا، محذرة من أن أغلب المستشفيات الأوكرانية سينفد منها الأكسجين، خلال 24 ساعة.



من جانبه، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس والمدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوج، في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة، إلى توفير مسار آمن لإمدادات الأكسجين، على أن يتضمن ممرا لوجستيا عبر بولندا.



وقال جيبريسوس وكلوج: "الشاحنات غير قادرة على نقل إمدادات الأكسجين من المصانع إلى المستشفيات عبر البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف، أغلب المستشفيات (في أوكرانيا) قد تستنفد احتياطي الأكسجين، خلال الـ24 ساعة المقبلة، وبالفعل هناك مستشفيات نفد منها، ما يضع آلاف الأرواح على المحك".



وكانت أعربت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن قلقها بشأن احتمال حدوث حالة طارئة صحية في أوكرانيا بعد غزو القوات الروسية للبلاد.