الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرازيل عن أزمة أوكرانيا: يجب ألا نحل وضعا صعبا بخلق مشكلة أكبر

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أن بلاده ستلتزم بموقف مستقل وستأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية عند التصويت في الأمم المتحدة حول أوكرانيا.

 

وقال بولسونارو خلال مؤتمر صحفي خاص حول الوضع في أوكرانيا: "أريد أن أوضح أن البرازيل تصوت بشكل مستقل ودون أن تكون مقيدة بأي سلطة".

 

وأشار إلى أنه عند مناقشة العقوبات الاقتصادية، فإن الدول تتصرف في المقام الأول من منطلق مصالحها الخاصة، أو على الأقل لا تلحق الضرر بنفسها.

 

وأضاف: "ألمانيا على سبيل المثال، ليست مستعدة لمناقشة العقوبات الاقتصادية في قطاع الغاز، وهذا واضح، كما هو الحال مع الدول الأوروبية الأخرى. وللولايات المتحدة مصالحها الخاصة، والعقوبات التي تفرضها على روسيا لا تناقشها" مشيرا إلى أن توريد الأسمدة هو شيء مهم للبرازيل.

 

ولقت إلى أن البرازيل توفر الغذاء لـ20٪ من سكان العالم. وقال "نحن بحاجة إلى توخي الحذر... يجب ألا نحاول حل وضع صعب من خلال خلق مشكلة أكبر للبشرية جمعاء وبلادنا. لا أحد يدعم الحرب، أينما حدثت".

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