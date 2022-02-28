ميقاتى: ننتظر من أشقائنا العرب تفهم وضعنا ومساعدتنا

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن لبنان يعيش أزمة غير مسبوقة على كافة المستويات، متمنيا على الدول العربية أن تتفهم الواقع جيدا والوقوف إلى جانب لبنان.

وقال ميقاتي في تصريح نقلته صحيفة "النهار" إن "لبنان الذي كان وسيبقى جزء من العالم العربي، يعيش أزمة غير مسبوقة على كل المستويات، وتحاول حكومتنا حلها بكل الإمكانات المتاحة معتمدة على دعم أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، ومن غير الإنصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه، ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهموا واقعنا جيدا، وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ومساعدتنا على تحمل الأعباء التي فاقت قدراتنا".

وأضاف: "أدركنا منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك. فاعتمدنا سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي، ونصر على تطبيقها، والخاسر في كل خلاف أو نزاع هو عالمنا العربي الذي لطالما كان ينشد الوحدة، فإذا ببعضه يتقوقع إلى كيانات داخل كل كيان".

وعلى صعيد آخر، قررت السلطات اللبنانية إعفاء جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان من إجراء فحص "PCR" لدى وصولهم لمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، سواء كانوا حاصلين على لقاح أو غير ملقحين، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من مارس.

جاء ذلك في تعميم جديد للمديرية العامة للطيران المدني بعد أيام من تعميم سابق يقضي بإعفاء الحاصلين على اللقاح بشكل كامل فقط.

واشترطت السلطات اللبنانية على الراغبين فى القدوم باستثناء الأطفال دون 12 عامًا إجراء فحص "PCR" في أحد المعامل المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص حتى ركوب الطائرة، أو إجراء فحص كورونا السريع خلال 24 ساعة كحد أقصى، مع إلزامية وجود رمز الـQR، واستثنت السلطات اللبنانية من هذا الشرط جميع الحاصلين على جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح كورونا أو اللقاح ذي الجرعة الواحدة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

وألزمت المديرية العامة للطيران المدني جميع الركاب الراغبين في القدوم إلى لبنان بالتسجيل على المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة اللبنانية للحصول على تصريح مرور طبي.

ويسري العمل حتى الثلاثاء المقبل بالقرار الذي يلزم جميع الوافدين حتى الملقحين بإجراء PCR إلزامي في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، مع تحصيل مبلغ 30 دولارا أمريكيا يتم دفعها مسبقا عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة لإجراء الفحص.