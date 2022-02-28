مسؤلة أوكرانية: مقتل أكثر من 210 وجرح 1100 شخص فى الهجوم الروسى

قالت المسؤولة الحقوقية في البرلمان الأوكراني ليودميلا دينيسوفا إن أكثر من 210 أوكرانيين قُتلوا وأصيب أكثر من 1100 منذ أن بدأت العملية عسكرية الروسية على أوكرانيا.



وأضافت ليودميلا دينيسوفا - وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" - أنه مع بداية اليوم الرابع من الحرب، قتل أكثر من 210 أوكرانيين وجرح أكثر من 1100".. مشيرة إلى أنه يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات كل يوم منذ بدء العملية الروسية.



ودعت المجتمع الدولي والشركاء الأوكرانيين إلى مواصلة تعزيز العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا من أجل الوقف الفوري للأعمال العسكرية.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أكد له أن الصواريخ والطائرات والمروحيات لن تطير إلى أوكرانيا من بيلاروسيا، وأن القوات البيلاروسية لن تدخل أراضي الدولة الأوكرانية.

وذكرت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية، أن زيلنسكي أعلن ذلك بعد محادثات مع لوكاشينكو، وقال إنه تحدث مع لوكاشينكو لفترة طويلة وبصورة موضوعية للغاية.

وأضاف زيلينسكي: "لا أريد أن تطير الصواريخ والطائرات والمروحيات إلى أوكرانيا من بيلاروسيا. لا أريد أن تذهب القوات إلى أوكرانيا من بيلاروسيا. لقد أكد لي ذلك".

وأكد رئيس أوكرانيا أن مهمته هي حماية أوكرانيا، مضيفا: "لقد رأيت خلال هذه الأيام الصعبة كيف نقوم بهذه المهمة".

وعقب محادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والزعيم البيلاروسي أولكسندر لوكاشينكو، تم الاتفاق على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية بالقرب من نهر بريبيات.

وبحسب الخدمة الصحفية لدائرة الأمن، فقد تولى لوكاشينكو مسؤولية حقيقة أنه "بالنسبة لوقت السفر والمفاوضات وعودة الوفد الأوكراني، ستبقى جميع الطائرات والمروحيات والصواريخ المتمركزة على الأراضي البيلاروسية على الأرض".