السويد تعتزم إرسال 5 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى أوكرانيا

تعتزم السويد إرسال 5 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى أوكرانيا من بين مساعدات عسكرية أخرى؛ لمساعدتها في الدفاع ضد العمليات الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون القول: "إن السويد ستقدم دعمًا مباشرًا للقوات المسلحة الأوكرانية".

ووفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية، خسرت روسيا 4300 جندي خلال أيام الحرب الثلاثة.

ورفعت أوكرانيا رسميًا دعوى قضائية ضد الاتحاد الروسي أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.

وفي وقت سابق ، أعلن السويد، عن محاولات روسية لاختلاق ذريعة لمزيد من التصعيد شرق أوكرانيا. ⁧‫

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن انفجارًا ضخمًا وقع وسط مدينة دونيتسك الانفصالية شرق أوكرانيا، لافتة إلى أنه وقع بالقرب من مقر الحكومة التي يسيطر عليه الانفصاليون.

وذكرت المعلومات الأولية، أن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة قرب مقر الحكومة التي يسيطر عليها الانفصاليون في دونيتسك.

وفي ذات السياق، أعربت الخارجية الروسية عن قلقها من التطورات شرق أوكرانيا، كما طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وزير الطوارئ التوجه إلى منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا، آمرًا بتوفير ملاذات في «دونياس» للفارين من شرق أوكرانيا.

وتتزامن هذه التطورات مع عمليات إجلاء المدننيين الموالين لروسيا من مناطقهم، إذ أعلن زعيم الانفصاليين في شرق أوكرانيا البدء في إجلاء السكان إلى روسيا ذاكرًا أن عملية إجلاء سكان المنطقة ستبدأ اليوم على وقع معلومات صحافية تشرتها وكالة رويترز تشير إلى سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا.

كذلك أكدت «رويترز» بدء عمليات اجلاء المدنيين من مناطق يسيطر عليها موالون لروسيا.

بينما أشار زعيم الانفصاليين إلى الاتفاق مع روسيا على توفير إقامة للسكان الذين سيتم نقلهم، في حين نفى وزير الخارجية الأوكرانية الاتهامات الروسية بشنّ هجمات ضد مناطق الانفصاليين في شرقي البلاد.