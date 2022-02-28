الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السويد تعتزم إرسال 5 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى أوكرانيا

سلاح مضاد للدبابات
سلاح مضاد للدبابات

 تعتزم السويد إرسال 5 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى أوكرانيا من بين مساعدات عسكرية أخرى؛ لمساعدتها في الدفاع ضد العمليات الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون القول: "إن السويد ستقدم دعمًا مباشرًا للقوات المسلحة الأوكرانية".

ووفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية، خسرت روسيا 4300 جندي خلال أيام الحرب الثلاثة.

ورفعت أوكرانيا رسميًا دعوى قضائية ضد الاتحاد الروسي أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.

وفي وقت سابق ، أعلن السويد،  عن محاولات روسية لاختلاق ذريعة لمزيد من التصعيد شرق أوكرانيا. ⁧‫

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن انفجارًا ضخمًا وقع وسط مدينة دونيتسك الانفصالية شرق أوكرانيا، لافتة إلى أنه وقع بالقرب من مقر الحكومة التي يسيطر عليه الانفصاليون.

وذكرت المعلومات الأولية، أن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة قرب مقر الحكومة التي يسيطر عليها الانفصاليون في دونيتسك.

وفي ذات السياق، أعربت الخارجية الروسية عن قلقها من التطورات شرق أوكرانيا، كما طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وزير الطوارئ التوجه إلى منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا، آمرًا بتوفير ملاذات في «دونياس» للفارين من شرق أوكرانيا.

وتتزامن هذه التطورات مع عمليات إجلاء المدننيين الموالين لروسيا من مناطقهم، إذ أعلن زعيم الانفصاليين في شرق أوكرانيا البدء في إجلاء السكان إلى روسيا ذاكرًا أن عملية إجلاء سكان المنطقة ستبدأ اليوم على وقع معلومات صحافية تشرتها وكالة رويترز تشير إلى سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا. 

كذلك أكدت «رويترز» بدء عمليات اجلاء المدنيين من مناطق يسيطر عليها موالون لروسيا.

بينما أشار زعيم الانفصاليين إلى الاتفاق مع روسيا على توفير إقامة للسكان الذين سيتم نقلهم، في حين نفى وزير الخارجية الأوكرانية الاتهامات الروسية بشنّ هجمات ضد مناطق الانفصاليين في شرقي البلاد.

أوكرانيا روسية عمل وزارة إمام روسي الدولى قضاء الروس ورم للقوات المسلحة مساعدات عسكرية محكمة العدل الدولية روس دعوى قضائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

سفارة مصر فى رومانيا: تسهيل مرور المصريين المنتهية جوازات سفرهم من أوكرانيا

الجالية المصرية فى أوكرانيا تكشف آخر التطورات

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

«بريتيش بتروليوم» البريطانية تبيع 20٪ من حصتها في مجموعة روسنفت الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»