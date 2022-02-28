وزير الخارجية الأمريكى: نقف بحزم لمنع العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن اليابان والولايات المتحدة وشركاءهما في مجموعة السبع يقفون بحزم لمنع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف أن "العقوبات المالية الشاملة التي تفرضها اليابان تعكس العقوبات التي فرضناها، وتظهر وحدتنا وتصميمنا على إنهاء الحرب التي اختارتها روسيا".

و بحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الياباني مسألة فرض طوكيو لعقوبات على روسيا.

و صرح بلينكن بأن فرض اليابان لعقوبات على روسيا بالتنسيق مع الحلفاء سيكلف موسكو ثمنًا باهظًا.

كما قال في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية إن "أوكرانيا دولة ديمقراطية وذات سيادة ومحبة للسلام، وهي شريكة الولايات المتحدة منذ إعلانها استقلالها عن الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 عامًا"

وأضاف أنه وبعد التدخل الروسي جزئيًا في العام 2014، كثفت الولايات المتحدة جهودها لمساعدة أوكرانيا في ردع روسيا والدفاع عن نفسها ضد هجمات إضافية إذا لزم الأمر.

و ذكر أن واشنطن قدمت 60 مليون دولار كمساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا بموجب السلطة التي فوضها بايدن له،، كما أجرت سحبًا إضافيًا بقيمة 200 مليون دولار في ديسمبر.

وتابع قائلًا إنه وبحسب السلطة التي فوضها له الرئيس أجرى سحبًا رئاسيًا ثالثًا غير مسبوق يصل إلى 350 مليون دولار للدعم الفوري للدفاع الأوكراني.

و أوضح أيضًا أنه سيتم تقديم حزمة من المساعدات الدفاعية الفتاكة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة التهديدات المدرعة و المحمولة جوًا وغيرها من التهديدات التي تواجهها الآن، مبينًا أن هذه المساعدة تمثل إشارة أخرى واضحة على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلاده.