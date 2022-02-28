استبدال كيت وينسلت بـ«قطة» فى نسخة جديدة من فيلم تيتانك

مزيج رائع من الرومانسية الملحمية وأغنية خلدتها ذاكرة السينما العالمية قدمتها سيلين ديون عام 1997 جعلت فيلم “تيتانيك” قادرًا على اكتساح حفل توزيع جوائز الأوسكار، ليحصد نصيب الأسد بـ 11 جائزة، وذلك بعد أن حقق أول مليار دولار في شباك التذاكر.

وفي السنوات القليلة الماضية قام أحد محبي القطط بتحويل قطته التي تدعى Lizzy إلى نجمة كبيرة احتفالا بمرور أربع سنوات من عمرها، وذلك بإنشاء سلسلة من مقاطع الفيديو التي تم تعديلها لتحتل القطة دور البطولة في العديد من الأفلام الشهيرة، لتظهر نسخ جديدة ساخرة يتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسبما أفادت مجلة Newsweek، في تقرير لها، ظهرت المحاكاة الساخرة السابقة تحت اسم المرحلة Owl Kitty، وشهدت ميزة القط في إصدارات مجددة من أفلام Jurassic Park وIndiana Jones وHome Alone على سبيل المثال لا الحصر.

وفي نسخة جديدة من نوعها احتلت القطة دور البطولة لتكون بديلة النجمة العالمية كيت وينسلت في فيلم "تيتانك".

وعن تلك الظاهرة، أخبر شروبين مالك القطة الشهيرة وصانع محتوى Owl Kitty أن الفكرة جاءته بعد توقفه عن العمل وبقائه لفترة أطول في منزله.

وقال: “لطالما استمتعت حقًا بتصوير مقاطع فيديو قصيرة سخيفة أمام الشاشة الخضراء، عندما دخلت Lizzy حياتنا، بدأت في تصويرها طوال اليوم. كان هاتفي ممتلئًا بالكامل تقريبًا بالصور ومقاطع الفيديو لها. كانت لطيفة وأردت أن يعرفها الجميع”.

وأكد شروبين أن فكرة القيام بعمل نسخة ساخرة جديدة من تيتانيك هي فكرة "لا تحتاج إلى تفكير".

وتابع: “في بعض الأحيان، كل ما يتطلبه تشغيل الفيديو هو أحد العناصر المرئية المضحكة. إذا كانت تعمل في صورة ثابتة، فستعمل في مقطع فيديو. كان مجرد مشهد ليوناردو دي كابريو وهو يحمل Lizzy في مقدمة القارب مضحكًا بالنسبة لي”.